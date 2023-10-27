Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства в Новой Москве

10:12

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о благоустройстве в ТиНАО.

«Несколько крупных проектов реализовали в Троицком и Новомосковском административных округах. В поселении Внуковское, рядом с микрорайоном «Солнцево парк», завершили благоустройство парка «Боровский». Теперь это комфортное пространство, где можно в полной мере насладиться природой и досугом на свежем воздухе», – написал Сергей Собянин.

По словам мэра, в прошлом году здесь сделали зоны тихого и активного отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки. Было найдено место для воркаута, скейт-площадки и веревочного городка. Приведен в порядок природный ручей Лапшинский, возле которого был обустроен декоративный каменный лабиринт.

В этом сезоне в парке были созданы новые пешеходные маршруты. Сеть насыпных дорожек проложили по существовавшим тропинкам. Покрытия из коры, щепы и гравийного отсева пропускают воду и не нарушают сложившуюся экосистему.

Помимо современных комплексов для воркаута оборудована многофункциональная спортивная площадка, где можно играть в баскетбол и футбол.

Там же, во Внуковском, был выполнен первый этап благоустройства общественного пространства «Изварино». В планах на следующий год – новые пешеходные и велосипедные маршруты, памп-трек, скейт-площадка, спортивная и досуговая зоны.

«Парковая зона в пос. Мосрентген – излюбленное место досуга жителей. Здесь можно прогуляться в тени деревьев, почитать книгу и отдохнуть на берегу водоема. В этом году добавили парку уюта и комфорта. Новые тропинки, газоны, деревянные мостики. Благодаря установке 200 опор наружного освещения парк стал светлым и в темное время суток. Кроме того, обновили детскую площадку», – написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин уточнил, что возле дома культуры были возведены новые сцены, установлены малые архитектурные формы.

Также больше качественного общественного пространства стало в поселении Марушкинское. На площади перед администрацией появились арт-объекты и инсталляции. Для тихого отдыха установили удобные лавочки. Поблизости есть современные игровые площадки с горками, качелями, канатными лазами, оснащенные ярким травмобезопасным резиновым покрытием. Рядом обустроены локации со спортивными тренажерами и парковыми диванами.

Помимо этого, в городском округе Троицк было выполнено благоустройство территории спортивно-оздоровительной базы «Лесная».

«В рамках благоустройства отремонтировали 3,5 км тропинок. Установили более 340 опор освещения, чтобы активный досуг в вечернее время оставался комфортным. Также обновили 10 км лыжных трасс. В качестве финишного покрытия выбрали водопроницаемый высокопрочный природный материал «каменный ковер». Он позволяет предотвратить закупоривание почвы, при этом пропускает влагу и воздух для существующей древесно-кустарниковой растительности», – отметил Сергей Собянин.