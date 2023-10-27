Собянин рассказал, как ВДНХ подготовили к выставке-форуму «Россия»

10:15

Международная выставка-форум «Россия», которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, задействует 67 объектов ВДНХ. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва готова принимать международную выставку-форум «Россия». Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны. С 4 ноября по 12 апреля 2024 года регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят здесь результаты своей работы – все лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах. В проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ – 265 тыс. кв. м», – написал Сергей Собянин.

По словам мэра, для мультимедийных экспозиций и нарядной подсветки павильонов выделили дополнительные мощности электроэнергии, установили 12 трансформаторных подстанций, проложили кабельные линии общей протяженностью 21 км. Чтобы гостям было удобнее осматривать экспозиции и передвигаться по территории, ввели дополнительный бесплатный транспорт. Также заменили старые остановки более современными – всего установлено 30 новых остановочных павильонов.