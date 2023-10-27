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Собянин: Занятия проекта «Учебный день в музее» за год посетили 88 тысяч школьников

10:57 27.10.2023

Более 88 тыс. школьников и учащихся колледжей побывали на занятиях в рамках проекта «Учебный день в музее» в 2022-2023 учебном году. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале в Telegram.

«Учебный день в музее»: законы физики, геометрия и иностранные языки на примере музейных экспонатов. Проект запустили в 2017-м. Он позволяет школьным педагогам проводить полноценные учебные дни в пространстве музеев. На нескучных уроках дети лучше усваивают информацию и совершенствуют свои исследовательские навыки. Только за 2022–2023 учебный год на таких занятиях побывали больше 88 тыс. ребят из 273 школ и колледжей», – написал Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что, например, в Государственном музее обороны Москвы изучают свойства окружностей и секторов на примере системы воздушной обороны Москвы в Великую Отечественную войну. В Мемориальном музее космонавтики – давление газов на примере советских и российских скафандров.

«В проекте «Учебный день в музее» уже задействована 31 площадка. Для них разработаны 214 уроков практически по всем школьным предметам с 1 по 11 класс. 115 из них доступны онлайн», – добавил мэр.

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