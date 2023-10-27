Космические аппараты в интересах Минобороны запущены с космодрома Плесецк

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками в интересах Минобороны РФ провели на космодроме Плесецк, сообщили журналистам в военном ведомстве.

«27 октября 2023 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — рассказали в министерстве.