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НОВОСТИ

Курская АЭС работает штатно после атаки трех украинских БПЛА

11:05 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курская АЭС работает в штатном режиме после того, как накануне была пресечена атака трех украинских беспилотников на станцию. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в пресс-службе АЭС.

«Курская АЭС работает в штатном режиме. Подтверждаем, что вечером 26 октября года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции», — говорится в распространенном сообщении.

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