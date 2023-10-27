Курская АЭС работает штатно после атаки трех украинских БПЛА

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курская АЭС работает в штатном режиме после того, как накануне была пресечена атака трех украинских беспилотников на станцию. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в пресс-службе АЭС.

«Курская АЭС работает в штатном режиме. Подтверждаем, что вечером 26 октября года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции», — говорится в распространенном сообщении.