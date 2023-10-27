Венгрия отклонила поправки в бюджет ЕС, касающиеся помощи Украине — Орбан

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия отклонила подготовленные Еврокомиссией поправки в бюджет Евросоюза на 2024–2027 годы, предусматривающие дополнительную помощь Украине, потому что считает такое предложение несостоятельным. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, рассказывая в утренней программе радиостанции Kossuth о продолжающемся саммите ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что в действительности изменения в бюджет ЕС, разработанные Еврокомиссией, предполагают гораздо большее увеличение расходов, чем предполагалось ранее. «Мы разбирались [в четверг] до поздней ночи. Мы обратились к бюрократам с просьбой предоставить нам цифры, и оказалось, что это не 60 млрд евро, а 100 миллиардов», — сказал глава правительства. По его словам, Еврокомиссия предложила израсходовать эти средства в основном по двух статьям — на новую миграционную стратегию и на оказание помощи Украине.

Венгрия считает, что «предложение Брюсселя является непригодным для серьезных переговоров». «Мы отклонили его, чтобы выступить с серьезным предложением», — сказал Орбан. По его мнению, необходимо разработать новую стратегию ЕС в отношении Украины, а потом определить, какое для нее требуется финансирование. Что касается нового миграционного плана ЕС, то он лишь подрывает безопасность Европы, поскольку ведет к наплыву нелегальных мигрантов и беженцев, отметил премьер.