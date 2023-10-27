Венгрия отклонила поправки в бюджет ЕС, касающиеся помощи Украине — Орбан
11:20 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия отклонила подготовленные Еврокомиссией поправки в бюджет Евросоюза на 2024–2027 годы, предусматривающие дополнительную помощь Украине, потому что считает такое предложение несостоятельным. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, рассказывая в утренней программе радиостанции Kossuth о продолжающемся саммите ЕС в Брюсселе.
Он отметил, что в действительности изменения в бюджет ЕС, разработанные Еврокомиссией, предполагают гораздо большее увеличение расходов, чем предполагалось ранее. «Мы разбирались [в четверг] до поздней ночи. Мы обратились к бюрократам с просьбой предоставить нам цифры, и оказалось, что это не 60 млрд евро, а 100 миллиардов», — сказал глава правительства. По его словам, Еврокомиссия предложила израсходовать эти средства в основном по двух статьям — на новую миграционную стратегию и на оказание помощи Украине.
Венгрия считает, что «предложение Брюсселя является непригодным для серьезных переговоров». «Мы отклонили его, чтобы выступить с серьезным предложением», — сказал Орбан. По его мнению, необходимо разработать новую стратегию ЕС в отношении Украины, а потом определить, какое для нее требуется финансирование. Что касается нового миграционного плана ЕС, то он лишь подрывает безопасность Европы, поскольку ведет к наплыву нелегальных мигрантов и беженцев, отметил премьер.
НОВОСТИ
- 22:30 27.10.2023
- Масштабы израильской сухопутной военной операции в секторе Газа расширяются
- 22:10 27.10.2023
- Реконструкцией аэропорта в Абхазии займется российская компания
- 21:57 27.10.2023
- К дому Ли Кэцяна массово возлагают цветы
- 20:30 27.10.2023
- НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло
- 19:45 27.10.2023
- Египет настаивает на предоставление гуманитарной помощи Газе без предварительных условий
- 18:40 27.10.2023
- Удовлетворить потребности и Украины и Израиля в вооружениях США будет трудно - СМИ
- 18:20 27.10.2023
- Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные
- 17:40 27.10.2023
- В Малайзии выбрали нового короля
- 17:12 27.10.2023
- Оборотная сторона купюры в 1 тыс. рублей будет доработана — Набиуллина
- 17:00 27.10.2023
- В Николаеве прогремел взрыв
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать