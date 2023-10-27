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НОВОСТИ

Экс-депутат Рады Царев находится в реанимации после огнестрельного ранения

12:00 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев находится в реанимации в очень тяжелом состоянии после огнестрельного ранения. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По ситуации с Олегом Царевым. Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — написал Рогов в телеграм-канале.

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