12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы за сутки уничтожили по меньшей мере четыре танка Leopard украинской армии на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В атаке между Работиным и Вербовым было около 10 единиц тяжелой техники ВСУ. Это танки и БМП. Как минимум шесть единиц из них были Leopard. Наши отработали по ним „Солнцепеком“ (тяжелая огнеметная система — прим. ТАСС) и дронами. Как минимум четыре танка Leopard уничтожены на этом участке», — сказал Рогов.

В четверг в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли 2 танка Leopard и до 85 военнослужащих на запорожском направлении.