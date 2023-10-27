Силы РФ уничтожили четыре танка Leopard между Работиным и Вербовым — Рогов
12:05 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы за сутки уничтожили по меньшей мере четыре танка Leopard украинской армии на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В атаке между Работиным и Вербовым было около 10 единиц тяжелой техники ВСУ. Это танки и БМП. Как минимум шесть единиц из них были Leopard. Наши отработали по ним „Солнцепеком“ (тяжелая огнеметная система — прим. ТАСС) и дронами. Как минимум четыре танка Leopard уничтожены на этом участке», — сказал Рогов.
В четверг в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли 2 танка Leopard и до 85 военнослужащих на запорожском направлении.
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