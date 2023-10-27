Медведев считает, что наземная операция в Газе состоится и повлечет «кровавые последствия»
12:20 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что наземная операция Израиля в секторе Газа все-таки состоится и на годы вперед запустит «машину взаимного насилия».
«Израиль все время откладывает свою наземную операцию в Газе. В основном под давлением США и опасаясь мирового гнева. Но не стоит обольщаться. Операция состоится, и с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Молох всегда требует все новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы», — написал он в своем телеграм-канале.
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