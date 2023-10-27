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Немногие страны ЕС поддержали допвзносы в бюджет ЕС ради Киева — премьер Ирландии

12:32 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лишь немногие страны ЕС поддержали запрос Еврокомиссии на внесение внеплановых взносов в бюджет ЕС для формирования многолетних программ поддержки Украины, признал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар по прибытии на саммит ЕС.

«У нас вчера была интересная бюджетная дискуссия, которая очень похожа на дискуссии в Ирландии или других странах. Много людей приходят просить денег на очень хорошие вещи, не так много людей приходят с предложениями денег, или с предложениями новых налогов, кроме случаев, когда эти налоги не касаются их самих, — сказал он. — Думаю, у нас есть сильное, почти полное согласие, что нам нужно больше денег на Украину, нужны средства на контроль миграции, но меньше взаимопонимания по остальным вопросам, и очень мало взаимопонимания об источниках средств. Думаю, соглашение будет [на следующем саммите ЕС] в декабре».

Варадкар пообещал, что «Ирландия будет продолжать поддержку Украины до победы», однако не уточнил, готов ли Дублин внести для этого новый взнос в бюджет Евросоюза.

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