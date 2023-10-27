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НОВОСТИ

Украина за 2022 год потеряла почти треть агропредприятий

13:00 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество действующих предприятий в аграрной сфере сократилось на Украине более чем на 31% в 2022 году. Об этом сообщается на сайте национального научного центра «Институт аграрной экономики».

По словам директора института Юрия Лупенко, количество предприятий в области сельского, лесного и рыбного хозяйства уменьшилось с 51,8 тыс. до 35,6 тыс., что является наибольшим снижением с 2012 года и превышает соответствующий показатель по экономике в целом на уровне около 29%.

Отмечается, что количество хозяйств, которые заняты выращиванием однолетних, двухлетних и многолетних культур, сократилось в среднем на 31% — с 42 тыс. до 29 тыс. Такое же сокращение наблюдается и в животноводстве, смешанном сельском хозяйстве, во вспомогательной деятельности в сельском хозяйстве и в послеурожайной деятельности. Выращивание овощей и бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов, винограда упало более чем на треть.

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