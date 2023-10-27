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ФСБ задержала в Запорожской области членов трех агентурных групп ГУР МО Украины

13:05 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области участников трех агентурных групп, координируемых Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, собиравших разведданные через информационные ресурсы и оказывавших психологическое давление на жителей области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В результате спецоперации на территории Запорожской области пресечена деятельность трех крупных агентурных групп (резидентур), координируемых ГУР МО Украины. В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации „РИА-Мелитополь“ и телеграм-чата „Мелитополь — це Украина“, используемых иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона», — сообщили в ЦОС.

Один из агентов ГУР МО, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем. При проведении обыска в его квартире обнаружено самодельное взрывное устройство, автомат АКМС и граната РГН.

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