Власти Якутии запретили праздновать Хеллоуин в школах
13:20 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Письма от Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) о запрете празднования Хеллоуина направили в школы и другие учреждения региона.
«Необходимо принять меры по недопущению проведения празднования Хеллоуина в школах и иных образовательных учреждениях. В школах должны проводиться мероприятия образовательного характера и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитию идей патриотизма в стране, сохранению исторического наследия народов, проживающих на территории страны», — говорится в письме за подписью первого заместителя министра образования и науки Якутии Алевтины Аргуновой.
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