ВСУ потеряли до 300 человек в районе Андреевки и Клещеевки на донецком направлении — МО РФ
13:32 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) РФ поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки и Клещеевки и отразили атаку в районе Богдановки, противник потерял около 300 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп ВСУ в районе Богдановки. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка», — заявил он.
По его словам, потери противника составили около 300 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, 155-мм орудие американского производства М777, 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б», 2 миномета 82-го калибра, а также 10 беспилотных летательных аппаратов.
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