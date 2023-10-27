0
0
440
НОВОСТИ

В России выросли продажи сидра и медовухи - СМИ

14:12 27.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Продажи сидра и медовухи в РФ за девять месяцев выросли почти на 17,5%. Показатель сравнивался с аналогичным периодом прошлого года.

Он составил 7,4 дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. В целом розничные продажи пива и пивных напитков в стране за девять месяцев выросли на 0,7% и составили 582,4 млн дал.

В середине октября правительство попросило Минфин проработать вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр. В списке также пивные напитки, пуаре и медовуха.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:30 27.10.2023
Масштабы израильской сухопутной военной операции в секторе Газа расширяются
0
77
22:10 27.10.2023
Реконструкцией аэропорта в Абхазии займется российская компания
0
103
21:57 27.10.2023
К дому Ли Кэцяна массово возлагают цветы
0
128
20:30 27.10.2023
НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло
0
249
19:45 27.10.2023
Египет настаивает на предоставление гуманитарной помощи Газе без предварительных условий
0
254
18:40 27.10.2023
Удовлетворить потребности и Украины и Израиля в вооружениях США будет трудно - СМИ
0
340
18:20 27.10.2023
Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные
0
306
17:40 27.10.2023
В Малайзии выбрали нового короля
0
396
17:12 27.10.2023
Оборотная сторона купюры в 1 тыс. рублей будет доработана — Набиуллина
0
416
17:00 27.10.2023
В Николаеве прогремел взрыв
0
391

Возврат к списку