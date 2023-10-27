В России выросли продажи сидра и медовухи - СМИ

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Продажи сидра и медовухи в РФ за девять месяцев выросли почти на 17,5%. Показатель сравнивался с аналогичным периодом прошлого года.

Он составил 7,4 дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. В целом розничные продажи пива и пивных напитков в стране за девять месяцев выросли на 0,7% и составили 582,4 млн дал.

В середине октября правительство попросило Минфин проработать вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр. В списке также пивные напитки, пуаре и медовуха. Говорит Москва