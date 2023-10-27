Для оплаты налогов теперь доступен сервис SberPay

13:04

Сбер и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика – и система автоматически переведет вас в приложение СберБанк Онлайн. Останется только подтвердить в нем оплату.

При необходимости можно изменить счет списания средств, если не подойдет тот, что установлен по умолчанию. Вручную вносить данные карты не нужно. Провести платеж помогает ЮKassa – сервис финтех-компании ЮMoney.

«Сезон налоговых платежей уже стартовал, – напомнил Сергей Шубочкин, и.о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка. – Мы подготовились и сделали процесс оплаты максимально простым и удобным. Всё автоматизировано, поэтому теперь невозможно ошибиться при вводе цифр и реквизитов карты. Для пополнения вашего единого налогового счета необходимо совершить всего два действия: нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика и подтвердить платеж в банковском приложении».