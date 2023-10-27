Для оплаты налогов теперь доступен сервис SberPay
13:04 27.10.2023
Сбер и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика – и система автоматически переведет вас в приложение СберБанк Онлайн. Останется только подтвердить в нем оплату.
При необходимости можно изменить счет списания средств, если не подойдет тот, что установлен по умолчанию. Вручную вносить данные карты не нужно. Провести платеж помогает ЮKassa – сервис финтех-компании ЮMoney.
«Сезон налоговых платежей уже стартовал, – напомнил Сергей Шубочкин, и.о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка. – Мы подготовились и сделали процесс оплаты максимально простым и удобным. Всё автоматизировано, поэтому теперь невозможно ошибиться при вводе цифр и реквизитов карты. Для пополнения вашего единого налогового счета необходимо совершить всего два действия: нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика и подтвердить платеж в банковском приложении».
НОВОСТИ
- 17:00 27.10.2023
- В Николаеве прогремел взрыв
- 15:32 27.10.2023
- В течение недели добровольно сдались в плен 54 украинских военных из шести бригад — МО РФ
- 13:32 27.10.2023
- ВСУ потеряли до 300 человек в районе Андреевки и Клещеевки на донецком направлении — МО РФ
- 12:05 27.10.2023
- Силы РФ уничтожили четыре танка Leopard между Работиным и Вербовым — Рогов
- 11:32 27.10.2023
- В Херсоне прозвучали взрывы
- 11:05 27.10.2023
- Курская АЭС работает штатно после атаки трех украинских БПЛА
- 11:00 27.10.2023
- Космические аппараты в интересах Минобороны запущены с космодрома Плесецк
- 10:05 27.10.2023
- США нанесли удары по двум связанным с Ираном объектам в Сирии — Пентагон
- 10:00 27.10.2023
- В Николаевской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры
- 09:20 27.10.2023
- Средства ПВО перехватили беспилотник в районе Курчатова в Курской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать