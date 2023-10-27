ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 2 п. п., до 15% годовых
14:00 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 п. п., до 15% годовых, указав на значительное усиление текущего инфляционного давления, следует из пресс-релиза регулятора.
«Совет директоров Банка России 27 октября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 15,00% годовых. Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях», — указал ЦБ.
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