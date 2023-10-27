Британия не прекратит поддержку Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке — Сунак

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого заверил его в незыблемости поддержки со стороны Лондона.

«Премьер-министр указал на долгосрочное и незыблемое обязательство Великобритании в отношении [поддержки] суверенитета и территориальной целостности Украины и заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не изменит этого. Принцип основанного на правилах порядка, в рамках которого люди могут жить в мире и стабильности, необходимо защищать на Украине и на Ближнем Востоке», — отмечается в заявлении премьерской канцелярии.