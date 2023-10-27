Украинский язык не станет вторым официальным языком в ДНР — Пушилин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский язык на территории Донецкой Народной Республики не станет вторым официальным языком. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Я со своей позиции не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного и еще какого-то <…> на территории Донецкой Народной Республики», — сказал он на встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями в Москве.