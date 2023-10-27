Путин сообщил, что в РФ с территории Украины нелегально попадает оружие

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оружие нелегально поставляется в Россию с Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

«Нужно подумать о том, как попадает на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом. Кстати говоря, в том числе и с территории Украины. Не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», — сказал глава государства.