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НОВОСТИ

Путин сообщил, что в РФ с территории Украины нелегально попадает оружие

15:12 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оружие нелегально поставляется в Россию с Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

«Нужно подумать о том, как попадает на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом. Кстати говоря, в том числе и с территории Украины. Не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», — сказал глава государства.

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