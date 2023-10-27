В течение недели добровольно сдались в плен 54 украинских военных из шести бригад — МО РФ
15:32 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
54 украинских военных из шести бригад в течение недели добровольно сдались в плен, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
«В течение недели добровольно в плен российским войскам сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны», — уточняется в сообщении.
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