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Объявлены лауреаты старейшей независимой литературной премии России - Премии Андрея Белого

15:27 27.10.2023 Источник: НГ-Online

Лауреаты Премии Андрея Белого за 2023 год были объявлены вчера, 26 октября, а Церемония вручения может состояться в начале января следующего года.

В этом году в состав жюри состав вошли Наталия Азарова, Алексей Конаков, Борис Констриктор, Кирилл Корчагин, Михаил Куртов, Александр Чанцев.

  • В номинации «Поэзия» премия досталась Даниле Давыдову за книгу стихов «Ненадежный рассказчик». 

  • В номинации «Проза» победителем стал Илья Долгов за работу «#Сциапоника, работа теней. Поэтический и практический гид для грациозного растениеводства». 

  • В номинации «Гуманитарные исследования» победу завоевала Надежда Плунгян за книгу «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, “бывшая” и другие в искусстве 1917-1939 годов». 

  • В номинации «Литературные проекты и критика» премией отмечен литературный журнал «Флаги» и его главный редактор Михаил Бордуновский. 

  • Специальную премию «За заслуги перед русской литературой» получила филолог Татьяна Никольская.

Премия Андрея Белого - старейшая независимая литературная премия России, которая вручается с 1978 года. В разное гвремя ее лауреатами становились Саша Соколов, Геннадий Айги, Борис Гройс, Юрий Мамлеев, Виктор Пелевин и другие заслуженные и известные литераторы.

По информации сайта "Современная литература" и телеграм-канала "Закулиска".

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