МКС подходит к финишу своего существования — Борисов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная космическая станция (МКС) превысила все допустимые сроки существования и подходит к финишу эксплуатации. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Вы знаете, что Международная космическая станция, она уже подходит к финишу своего существования. <…> К сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования», — сказал Борисов, добавив, что 80% российского оборудования на МКС находится за пределами гарантийных сроков существования.