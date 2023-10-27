МКС подходит к финишу своего существования — Борисов
16:00 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная космическая станция (МКС) превысила все допустимые сроки существования и подходит к финишу эксплуатации. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Вы знаете, что Международная космическая станция, она уже подходит к финишу своего существования. <…> К сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования», — сказал Борисов, добавив, что 80% российского оборудования на МКС находится за пределами гарантийных сроков существования.
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