Израиль выступает против обмена заложников на топливо — Bloomberg

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль выступает против обмена заложников на топливо, которое хочет получить палестинское движение ХАМАС. Об этом агентству Bloomberg сообщил неназванный израильский чиновник.

Представитель политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан ранее сказал немецкому агентству DPA, что освобождение заложников в будущем будет зависеть от поставок топлива и медикаментов в сектор Газа, который находится под осадой Израиля.