Беспилотники шиитов атаковали военную базу США на западе Ирака

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы шиитских вооруженных отрядов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», использовали беспилотные летательные аппараты для нападения на военную базу США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. Об этом сообщил новостному порталу Shafaq News представитель движения.

По его словам, в атаке «принимали участие два беспилотника, которые поразили наземные цели».