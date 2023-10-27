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НОВОСТИ

Беспилотники шиитов атаковали военную базу США на западе Ирака

16:32 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы шиитских вооруженных отрядов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», использовали беспилотные летательные аппараты для нападения на военную базу США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. Об этом сообщил новостному порталу Shafaq News представитель движения.

По его словам, в атаке «принимали участие два беспилотника, которые поразили наземные цели».

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