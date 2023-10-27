В Николаеве прогремел взрыв
17:00 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел в городе Николаеве на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Подробности не приводятся.
По данным украинского издания «Страна», взрывы прозвучали также в Кировоградской области.
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