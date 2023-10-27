Оборотная сторона купюры в 1 тыс. рублей будет доработана — Набиуллина

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лицевая сторона обновленной купюры в 1 тысячу рублей останется прежней, будет доработана оборотная сторона. Также планируется более публично обсуждать новый дизайн банкноты, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мы будем работать над новым дизайном оборотной стороны этой купюры. Мы предполагаем, что лицевая сторона останется, как и предполагалось раньше. Дизайн будем обсуждать. Мы хотим действительно поменять чуть-чуть процедуру обсуждения дизайна. У нас есть экспертные группы по каждой купюре, туда приглашаются историки, деятели культуры. Но думаю, что будем расширять и участие экспертных групп, и может быть более широко публично обсуждать новый дизайн. Мы предполагаем, что обновленный дизайн, обновленная модификация будет в следующем году», — сказала она.