Оборотная сторона купюры в 1 тыс. рублей будет доработана — Набиуллина
17:12 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лицевая сторона обновленной купюры в 1 тысячу рублей останется прежней, будет доработана оборотная сторона. Также планируется более публично обсуждать новый дизайн банкноты, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Мы будем работать над новым дизайном оборотной стороны этой купюры. Мы предполагаем, что лицевая сторона останется, как и предполагалось раньше. Дизайн будем обсуждать. Мы хотим действительно поменять чуть-чуть процедуру обсуждения дизайна. У нас есть экспертные группы по каждой купюре, туда приглашаются историки, деятели культуры. Но думаю, что будем расширять и участие экспертных групп, и может быть более широко публично обсуждать новый дизайн. Мы предполагаем, что обновленный дизайн, обновленная модификация будет в следующем году», — сказала она.
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