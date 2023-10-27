0
0
336
НОВОСТИ

В Малайзии выбрали нового короля

17:40 27.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Малайзии избрали нового короля. Это Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар.

Как сообщает национальное агентство новостей Bernama, он приступит к выполнению своих обязанностей 31 января 2024 года. Тогда же заканчиваются полномочия действующего короля Абдуллы.

Согласно конституции Малайзии, совет наследственных правителей избирает короля раз в пять лет. Речь идёт о султанах девяти из 13 штатов, представляющих собой конституционные монархии.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

20:30 27.10.2023
НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло
0
168
19:45 27.10.2023
Египет настаивает на предоставление гуманитарной помощи Газе без предварительных условий
0
205
18:40 27.10.2023
Удовлетворить потребности и Украины и Израиля в вооружениях США будет трудно - СМИ
0
295
18:20 27.10.2023
Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные
0
263
17:12 27.10.2023
Оборотная сторона купюры в 1 тыс. рублей будет доработана — Набиуллина
0
358
17:00 27.10.2023
В Николаеве прогремел взрыв
0
342
16:32 27.10.2023
Беспилотники шиитов атаковали военную базу США на западе Ирака
0
448
16:12 27.10.2023
Израиль выступает против обмена заложников на топливо — Bloomberg
0
425
16:00 27.10.2023
МКС подходит к финишу своего существования — Борисов
0
443
15:32 27.10.2023
В течение недели добровольно сдались в плен 54 украинских военных из шести бригад — МО РФ
0
432

Возврат к списку