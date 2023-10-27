В Малайзии выбрали нового короля

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Малайзии избрали нового короля. Это Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар.

Как сообщает национальное агентство новостей Bernama, он приступит к выполнению своих обязанностей 31 января 2024 года. Тогда же заканчиваются полномочия действующего короля Абдуллы.

Согласно конституции Малайзии, совет наследственных правителей избирает короля раз в пять лет. Речь идёт о султанах девяти из 13 штатов, представляющих собой конституционные монархии. Говорит Москва