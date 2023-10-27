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НОВОСТИ

Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные

18:20 27.10.2023

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снега и дождя в Москве, автомобилистам лучше воздержаться от поездок. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«По прогнозам синоптиков, в выходные дни в столице сохранится непогода. Ожидается снег, переходящий в дождь. Из-за колебания температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Городские службы работают в режиме повышенной готовности», – говорится в сообщении.
Мэр попросил автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте.

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