Удовлетворить потребности и Украины и Израиля в вооружениях США будет трудно - СМИ
18:40 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как констатируется в материале, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее на этой неделе выразил уверенность в том, что американская сторона располагает достаточными объемами вооружений и производственными мощностями для военной помощи еврейскому государству и Киеву при поддержании надлежащего уровня боеспособности сил США. В публикации отмечается, что «эксперты не столь уверены» в этом.
«Любые общие заявления, такие как „мы справимся с этим, мы сможем“, являются чрезмерным упрощением», — приводит издание слова директора программы внешнеполитических исследований и старшего научного сотрудника вашингтонского Института Брукингса Майкла О’Хэнлона. «Я не считаю, что Пентагон или администрация ошибаются, но думаю, что, если у них это звучит как нечто простое или естественное, то это совершенно не так», — добавил он.
«Высокий спрос на вооружения продемонстрировал ограниченность возможностей США по восполнению собственных запасов, и производители с трудном выполняют заказы, — отмечается в публикации. — К примеру, неожиданная вспышка конфликта между ХАМАС и Израилем вынудила Министерство обороны США направить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые предназначались для Украины». Газета подчеркивает, что Израилю могут потребоваться дополнительные снаряды, бомбы и другие вооружения, которые также активно применяет Украина.
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