Египет настаивает на предоставление гуманитарной помощи Газе без предварительных условий
19:45 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Египет выступает за доставку гуманитарной помощи жителям Газы без каких-либо предварительных условий», — указал он. «Лишение жителей палестинского анклава помощи является для них смертным приговором», — отметил египетский представитель.
Он добавил, что мировое сообщество «должно твердо противостоять попыткам вытеснить палестинцев со своих земель». Каир, по словам постпреда, «категорически отвергает идею насильственного переселения жителей Газы в приграничные с Египтом районы».
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