НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло. Это подтвердила глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс.



«Я бы просто указала, что новый Совет Украина — НАТО (СУН), созданный [на саммите альянса] в Вильнюсе, предполагает проведение достаточно большой работы. И у нас состоялось хорошее заседание СУН в рамках совещания министров обороны [НАТО] лишь несколько недель назад. Все союзники на нем действительно подтвердили свою поддержку сближению Украины с НАТО в это переходное время, признавая, что мы еще не находимся в той точке, в которой Украина может присоединиться к альянсу», — заявила Кокс.



«Считаю, что мы сделали некоторые достаточно важные шаги в Вильнюсе и удваиваем сейчас усилия по формированию этих механизмов, чтобы действительно заполнить бреши и сделать как можно более осуществимым и возможным вступление Украины в альянс в надлежащее время», — отметила функционер НАТО, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.





