К дому Ли Кэцяна массово возлагают цветы

21:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители китайского города Хэфэй (провинция Аньхой, Восточный Китай) массово возлагают цветы к дому, в котором вырос умерший в ночь на пятницу экс-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Об этом сообщила гонконгская газета «Синдао жибао».



Как отмечает издание, с самого утра люди начали приносить цветы к дому № 80 на улице Хунсинлу, где в молодости жил Ли Кэцян. К вечеру во дворе лежали сотни букетов из желтых и белых хризантем в черной упаковочной бумаге, которые являются традиционным символом траура в Китае.



В многие букеты вложены открытки, в которых люди выражали свою скорбь. В них Ли Кэцяна называют «народным премьером», которого «будут помнить всегда».



Как отмечает газета, тело Ли Кэцяна самолетом было доставлено из Шанхая в Пекин.



