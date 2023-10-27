К дому Ли Кэцяна массово возлагают цветы
21:57 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечает издание, с самого утра люди начали приносить цветы к дому № 80 на улице Хунсинлу, где в молодости жил Ли Кэцян. К вечеру во дворе лежали сотни букетов из желтых и белых хризантем в черной упаковочной бумаге, которые являются традиционным символом траура в Китае.
В многие букеты вложены открытки, в которых люди выражали свою скорбь. В них Ли Кэцяна называют «народным премьером», которого «будут помнить всегда».
Как отмечает газета, тело Ли Кэцяна самолетом было доставлено из Шанхая в Пекин.
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