Реконструкцией аэропорта в Абхазии займется российская компания

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурное развитие» займется комплексной реконструкцией не функционирующего с 1993 года международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы. В пятницу российская компания и Министерство экономики Абхазии подписали соответствующее соглашение в присутствии президента Абхазии Аслана Бжании, сообщила пресс-служба президента.



«Состоялось подписание соглашения о комплексной реконструкции международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы с участием президента Аслана Бжании. Правительство Республики Абхазия и ООО „Инфраструктурное развитие“ заключили соглашение о государственно-частном партнерстве. Предметом соглашения стало восстановление имущественного комплекса международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинба с целью возобновления авиационного сообщения», — говорится в сообщении.



По информации пресс-службы президента, собственником ООО «Инфраструктурное развитие» является Рашид Нургалиев, который поблагодарил руководство Республики Абхазия за выбор в пользу предложенного ими проекта модернизации аэропорта. «Открытие аэропорта позволит туристам быстро и, что очень важно, с комфортом добираться до курортов Абхазии», — сказал он и отметил, что современный аэропорт позволит в полной мере реализовать высокий туристический потенциал Республики.



