Масштабы израильской сухопутной военной операции в секторе Газа расширяются

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль «расширяет масштабы» сухопутной военной операции в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.



«Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры. В продолжение атак на сектор Газа наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей этой войны», — сказал он на вечернем брифинге.



Хагари отметил, что ранее в пятницу Армия обороны Израиля представила разведданные, указывающие на то, что палестинское радикальное движение ХАМАС использует больницу «Шифа» в Газе для своих целей. «Мы рассказали об этом миру и будем продолжать это делать. Мы продолжаем наносить удары по городу Газа и окрестностям и призываем жителей города эвакуироваться в южные части сектора», — добавил Хагари.



