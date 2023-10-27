Масштабы израильской сухопутной военной операции в секторе Газа расширяются
22:30 27.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры. В продолжение атак на сектор Газа наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей этой войны», — сказал он на вечернем брифинге.
Хагари отметил, что ранее в пятницу Армия обороны Израиля представила разведданные, указывающие на то, что палестинское радикальное движение ХАМАС использует больницу «Шифа» в Газе для своих целей. «Мы рассказали об этом миру и будем продолжать это делать. Мы продолжаем наносить удары по городу Газа и окрестностям и призываем жителей города эвакуироваться в южные части сектора», — добавил Хагари.
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