На саммите АТЭС в Сан-Франциско пройдет встреча лидеров США и Китая

09:00 Источник: Интерфакс

США и Китай договорились о проведении встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на информированного источника.

Договоренность стала результатом переговоров в Вашингтоне министра иностранных дел КНР Ван И, который встречался Байденом, советником президента США на нацбезопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном.

"Обе стороны выработали принципиальное соглашение о проведении встречи во время саммита", - пишет агентство.

Источник добавил, что "обе стороны пока не проработали детали относительно точного дня встречи, места ее проведения и другой логистики".