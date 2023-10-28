0
0
93
НОВОСТИ

На саммите АТЭС в Сан-Франциско пройдет встреча лидеров США и Китая

09:00 28.10.2023 Источник: Интерфакс

США и Китай договорились о проведении встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на информированного источника.

Договоренность стала результатом переговоров в Вашингтоне министра иностранных дел КНР Ван И, который встречался Байденом, советником президента США на нацбезопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном.

"Обе стороны выработали принципиальное соглашение о проведении встречи во время саммита", - пишет агентство.

Источник добавил, что "обе стороны пока не проработали детали относительно точного дня встречи, места ее проведения и другой логистики".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:41 28.10.2023
Глава МИД КНР: Китайско-американские отношения тоже находятся на перепутье
0
74
09:35 28.10.2023
Человек, застреливший в штате Мэн 18 человек, покончил с собой - СМИ
0
78
09:22 28.10.2023
Израиль отвергает, а ХАМАС приветствует принятую ГА ООН резолюцию, внесенную Иорданией
0
113
09:10 28.10.2023
Рейды армии Израиля на территорию Газы постепенно расширяются - СМИ
0
126
22:30 27.10.2023
Масштабы израильской сухопутной военной операции в секторе Газа расширяются
0
794
22:10 27.10.2023
Реконструкцией аэропорта в Абхазии займется российская компания
0
751
21:57 27.10.2023
К дому Ли Кэцяна массово возлагают цветы
0
768
20:30 27.10.2023
НАТО продолжает считать, что время для принятия в ее ряды Украины не пришло
0
735
19:45 27.10.2023
Египет настаивает на предоставление гуманитарной помощи Газе без предварительных условий
0
682
18:40 27.10.2023
Удовлетворить потребности и Украины и Израиля в вооружениях США будет трудно - СМИ
0
774

Возврат к списку