На саммите АТЭС в Сан-Франциско пройдет встреча лидеров США и Китая
09:00 28.10.2023 Источник: Интерфакс
Договоренность стала результатом переговоров в Вашингтоне министра иностранных дел КНР Ван И, который встречался Байденом, советником президента США на нацбезопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном.
"Обе стороны выработали принципиальное соглашение о проведении встречи во время саммита", - пишет агентство.
Источник добавил, что "обе стороны пока не проработали детали относительно точного дня встречи, места ее проведения и другой логистики".
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