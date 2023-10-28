Рейды армии Израиля на территорию Газы постепенно расширяются - СМИ
09:10 28.10.2023 Источник: Интерфакс
"В дополнение к наступательным действиям, которые мы проводили в последние дни, наши сухопутные войска расширяют свои операции. Армия обороны Израиля действует во всех измерениях, чтобы достичь целей войны", - сказал он.
Хагари сообщил Axios, что за последние несколько дней сухопутные войска ЦАХАЛ "провели ряд целенаправленных рейдов внутри сектора Газа с целью подготовки почвы для будущих этапов операции".
Минувшей ночью авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 150 целям в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба. Объектами ударов стали используемые боевиками подземные туннели, боевые площадки и другая подземная инфраструктура, говорится в сообщении.
Издание "Гаарец", ссылаясь на жителей анклава, пишет, что минувшей ночью израильские обстрелы были самыми интенсивными за три недели боевых действий.
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