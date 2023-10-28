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Израиль отвергает, а ХАМАС приветствует принятую ГА ООН резолюцию, внесенную Иорданией

09:22 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное палестинское движение ХАМАС приветствовало принятие Генеральной Ассамблеей ООН внесенной Иорданией резолюции по Ближнему Востоку и потребовало ее немедленного выполнения. Об этом говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале движения.

«Мы <…> приветствуем принятие резолюции ГА ООН, содержащей призывы к немедленному гуманитарному перемирию, которое приведет к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа. Мы призываем ГА ООН и соответствующие ооновские структуры принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции <…>», — отмечается в тексте.

Израиль отвергают резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к перемирию в секторе Газа и намерен ликвидировать палестинскую радикальную организацию ХАМАС. Об этом заявил глава израильского МИД Эли Коэн.

«Решительно отвергая позорный призыв ГА ООН к „прекращению огня“, Израиль намерен действовать по ликвидации ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и „Исламского государства“ (запрещенная в РФ террористическая группировка — прим. ТАСС)», — сказал министр, чьи слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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