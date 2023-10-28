Глава МИД КНР: Китайско-американские отношения тоже находятся на перепутье
09:41 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас международная ситуация постоянно претерпевает беспорядочные изменения, китайско-американские отношения тоже находятся на перепутье, — приводит МИД Китая слова Ван И, который 26 и 27 октября провел в Вашингтоне два раунда встреч с госсекретарем США Энтони Блинкеном. — Мы всегда считали, что взаимные интересы КНР и Соединенных Штатов намного превосходят существующие между ними разногласия. <…> Мы считаем, что необходимо как можно скорее вернуть китайско-американские отношения в русло гармоничного, здорового и стабильного развития».
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