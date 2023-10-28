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Глава МИД КНР: Китайско-американские отношения тоже находятся на перепутье

09:41 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайско-американские отношения в условиях крайней нестабильности на международной арене находятся на ключевом этапе, когда требуется выбрать правильное направление для сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Сейчас международная ситуация постоянно претерпевает беспорядочные изменения, китайско-американские отношения тоже находятся на перепутье, — приводит МИД Китая слова Ван И, который 26 и 27 октября провел в Вашингтоне два раунда встреч с госсекретарем США Энтони Блинкеном. — Мы всегда считали, что взаимные интересы КНР и Соединенных Штатов намного превосходят существующие между ними разногласия. <…> Мы считаем, что необходимо как можно скорее вернуть китайско-американские отношения в русло гармоничного, здорового и стабильного развития».

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