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Вину за срыв соглашения по ископаемым в ЕК возложили на Вашингтон

11:45 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что переговоры ЕС и США на тему критически важных полезных ископаемых провалились из-за требований американской стороны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам Домбровскиса, Соединенные Штаты и Евросоюз не смогли недавно достичь соглашения, потому что Вашингтон выдвинул дополнительные запросы помимо тех, что были в соглашении, подписанном Японией и США ранее в этом году. Первый замглавы ЕК заявил, что соглашение с США «было бы уже заключено», если бы оно основывалось на шаблоне японо-американского соглашения, подписанного в марте, пишет агентство. Домбровскис подчеркнул, что трудность заключалась в том, что «США выдвигают большие требования к ЕС, чем к Японии», пишет Bloomberg.

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