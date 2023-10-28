Около 300 тыс абонентов по всей Украине остались без электричества из-за непогоды

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 300 тыс. потребителей в 14 регионах Украины обесточены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

«Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 1 045 населенных пунктов в 14 областях — Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской. В общей сложности без света оставались 306 тысяч потребителей», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что больше всего отключений наблюдается в Хмельницкой области на западе Украины, где обесточены 400 населенных пунктов. На территории области также зафиксировано отключение межгосударственной линии электропередачи с Венгрией, ведутся ремонтные работы.