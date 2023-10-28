МИД Великобритании: Абстрактные призывы к прекращению огня в Газе не помогут улучшить ситуацию

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призы к прекращению огня в секторе Газа, не содержащие конкретики, не будут способствовать улучшению гуманитарной ситуации. Об этом заявил телеканалу Sky News глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

«Абстрактные призывы к прекращению огня не помогут улучшить ситуацию. Мы последовательно пытаемся добиться осуществления [гуманитарных] пауз, чтобы создать возможности для доставки гуманитарной помощи, которую мы выделили, для освобождения заложников и для эвакуации находящихся в Газе британских граждан», — сказал Клеверли. «Конечно же мы хотим, чтобы этот конфликт разрешился, и чтобы в Израиле было безопасно, однако пока я не слышал со стороны ХАМАС ничего, что давало бы хоть какую-то уверенность в том, что они хотят перемирия или будут его соблюдать», — добавил он.