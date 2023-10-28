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НОВОСТИ

В Египте в автокатастрофе погибли сразу 30 человек

13:20 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 30 человек погибли в результате столкновения нескольких автомобилей на автотрассе, связывающей столицу Египта — Каир — с городом Александрия, расположенным на берегу Красного моря. Об этом сообщили в службе безопасности египетской провинции Бухейра, на территории которой произошло ДТП.

«В результате аварии погибли 32 человека, 60 получили ранения», — указал представитель службы, слова которого привела газета Al-Ahram. По предварительным данным, на 132-м километре автотрассы у одной из машин произошла утечка масла, что и привело к крупному столкновению. Несколько автомобилей загорелись.

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