Венгрия получила из России топливо для АЭС «Пакш» маршрутом через Болгарию и Румынию

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия получила из России очередную партию ядерного топлива для АЭС в Пакше по маршруту через Болгарию и Румынию в обход Украины. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в нынешнем году это уже третья партия ядерного топлива, изготовленного на предприятиях Росатома и доставленного на атомную станцию на берегу Дуная.

«На АЭС „Пакш“ создан запас топлива на достаточно долгий период», — отметил глава МИД. Он уточнил, что поставка тепловыделяющих элементов осуществлялась из России на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а затем по железной дороге через Болгарию и Румынию в Венгрию. «При этом строго соблюдались все необходимые меры безопасности», — подчеркнул Сийярто.