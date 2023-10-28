Венгрия получила из России топливо для АЭС «Пакш» маршрутом через Болгарию и Румынию
13:40 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На АЭС „Пакш“ создан запас топлива на достаточно долгий период», — отметил глава МИД. Он уточнил, что поставка тепловыделяющих элементов осуществлялась из России на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а затем по железной дороге через Болгарию и Румынию в Венгрию. «При этом строго соблюдались все необходимые меры безопасности», — подчеркнул Сийярто.
НОВОСТИ
- 14:35 28.10.2023
- Широкомасштабная операция в Газе еще не началась – посол Александр Бен Цви
- 14:10 28.10.2023
- Группировка ХАМАС, вероятно, накопила ресурсы для ведения боев на несколько месяцев - СМИ
- 13:20 28.10.2023
- В Египте в автокатастрофе погибли сразу 30 человек
- 13:00 28.10.2023
- МИД Великобритании: Абстрактные призывы к прекращению огня в Газе не помогут улучшить ситуацию
- 12:30 28.10.2023
- Около 300 тыс абонентов по всей Украине остались без электричества из-за непогоды
- 11:45 28.10.2023
- Вину за срыв соглашения по ископаемым в ЕК возложили на Вашингтон
- 09:41 28.10.2023
- Глава МИД КНР: Китайско-американские отношения тоже находятся на перепутье
- 09:35 28.10.2023
- Человек, застреливший в штате Мэн 18 человек, покончил с собой - СМИ
- 09:22 28.10.2023
- Израиль отвергает, а ХАМАС приветствует принятую ГА ООН резолюцию, внесенную Иорданией
- 09:10 28.10.2023
- Рейды армии Израиля на территорию Газы постепенно расширяются - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать