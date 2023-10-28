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Группировка ХАМАС, вероятно, накопила ресурсы для ведения боев на несколько месяцев - СМИ

14:10 28.10.2023 Источник: Интерфакс

Группировка ХАМАС, по-видимому, накопила значительные запасы топлива и еды для долгих боев с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных представителей властей арабских и западных стран.

"Западные и арабские чиновники говорят: заявления Израиля, что ХАМАС запасает припасы, включая крайне нужное продовольствие и топливо, имеют под собой основания. Они отмечают, что ХАМАС годами строил десятки километров туннелей под анклавом, где накапливал буквально все нужное для затяжных боев", - пишет газета.

"Официальные лица говорят, что у ХАМАС есть сотни тысяч галлонов топлива для транспорта и ракет, схроны с боеприпасами, взрывчатка и материалы для ее производства, склады с едой, водой и медикаментами. Высокопоставленный представитель властей Ливана отметил, что у группировки ХАМАС, численность бойцов которой оценивают в 35 - 40 тыс. человек, имеются запасы на три - четыре месяца сражений, без необходимости их пополнять", - информирует издание.

В свою очередь власти сектора Газа заявили, что им пришлось распечатать экстренные запасы топлива, чтобы снабжать ими больницы, заправлять кареты скорой помощи, оборудование пожарных и транспорт гражданской обороны. Однако, уточняет NYT, эти резервы не имеют отношение к значительно более обширным ресурсам ХАМАС. Так, по оценкам израильских военных, ХАМАС имеет от 798 тыс. до 1 млн литров бензина и дизельного топлива.

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