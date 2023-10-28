Широкомасштабная операция в Газе еще не началась – посол Александр Бен Цви

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль проводит в секторе Газа операцию «с воздуха, моря и суши», она еще не широкомасштабная. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Наши военные это называют узкомасштабной военной операцией. Так что я буду повторять их слова. Военная операция — да, с воздуха, с моря, суши проводится. Но, опять же, по заявлениям наших военных, это еще не широкомасштабная операция», — сказал дипломат.