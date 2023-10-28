0
0
1
НОВОСТИ

Широкомасштабная операция в Газе еще не началась – посол Александр Бен Цви

14:35 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль проводит в секторе Газа операцию «с воздуха, моря и суши», она еще не широкомасштабная. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Наши военные это называют узкомасштабной военной операцией. Так что я буду повторять их слова. Военная операция — да, с воздуха, с моря, суши проводится. Но, опять же, по заявлениям наших военных, это еще не широкомасштабная операция», — сказал дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:10 28.10.2023
Группировка ХАМАС, вероятно, накопила ресурсы для ведения боев на несколько месяцев - СМИ
0
86
13:40 28.10.2023
Венгрия получила из России топливо для АЭС «Пакш» маршрутом через Болгарию и Румынию
0
135
13:20 28.10.2023
В Египте в автокатастрофе погибли сразу 30 человек
0
171
13:00 28.10.2023
МИД Великобритании: Абстрактные призывы к прекращению огня в Газе не помогут улучшить ситуацию
0
153
12:30 28.10.2023
Около 300 тыс абонентов по всей Украине остались без электричества из-за непогоды
0
159
11:45 28.10.2023
Вину за срыв соглашения по ископаемым в ЕК возложили на Вашингтон
0
170
09:41 28.10.2023
Глава МИД КНР: Китайско-американские отношения тоже находятся на перепутье
0
379
09:35 28.10.2023
Человек, застреливший в штате Мэн 18 человек, покончил с собой - СМИ
0
342
09:22 28.10.2023
Израиль отвергает, а ХАМАС приветствует принятую ГА ООН резолюцию, внесенную Иорданией
0
434
09:10 28.10.2023
Рейды армии Израиля на территорию Газы постепенно расширяются - СМИ
0
410

Возврат к списку