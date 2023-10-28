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НОВОСТИ

Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с США

15:10 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия пересмотрит соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США, заключенное в феврале 2022 года, на более выгодных для республики условиях. Об этом американского посла в Словакии проинформировал вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк.

«На встрече [с послом США] мы (словацкая сторона — прим. ТАСС), заявили, что ценим хорошие отношения с западными партнерами, но мы не похожи на прежние раболепные правительства (речь о предшественниках кабмина премьера Роберта Фицо — прим. ТАСС). Мы благодарны за конструктивный диалог и сотрудничество, но только взаимовыгодное», — отметил Калиняк на своей странице в соцсети. — На встрече мы разъяснили американскому послу позицию правительства, выражающего [исключительно] словацкие интересы, а также что мы не будем отправлять на Украину новые партии [военной помощи] со словацких складов боеприпасов и что соглашение о сотрудничестве в сфере обороны [с США] придется пересмотреть».

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