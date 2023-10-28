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НОВОСТИ

Пентагон опроверг информацию об участии военных США в конфликте в Газе

17:10 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские силы не принимают никакого участия в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа. Об этом заявил ТАСС официальный представитель американского оборонного ведомства.

Он прокомментировал публикацию иранского агентства Tasnim, в которой говорится, что «около 5 000 американских военных участвуют в наземной операции, которую израильская армия начала в Газе в пятницу ночью». «Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе», — подчеркнул представитель Пентагона.

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