Пентагон опроверг информацию об участии военных США в конфликте в Газе
17:10 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он прокомментировал публикацию иранского агентства Tasnim, в которой говорится, что «около 5 000 американских военных участвуют в наземной операции, которую израильская армия начала в Газе в пятницу ночью». «Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе», — подчеркнул представитель Пентагона.
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