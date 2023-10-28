0
0
35
НОВОСТИ

Министр обороны Израиля: Мы вступили в новую фазу войны…

16:30 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в субботу объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новому этапу операции против группировки ХАМАС.

"Мы вступили в новую фазу войны. Сегодня ночью земля Газы задрожала. Мы атаковали на земле и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях, везде", - приводит газета "Гаарец" слова министра.

Его заявления прозвучали после встречи с начальником Генштаба ЦАХАЛ, руководителями "Моссада" и общей службы безопасности "Шин-Бет" для оценки ситуации. Галлант добавил, что операция в секторе Газа продолжится вплоть до получения новых приказов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:20 28.10.2023
Эрдоган: Мы объявим Израиль военным преступником...
0
81
17:10 28.10.2023
Пентагон опроверг информацию об участии военных США в конфликте в Газе
0
103
15:10 28.10.2023
Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с США
0
267
14:35 28.10.2023
Широкомасштабная операция в Газе еще не началась – посол Александр Бен Цви
0
277
14:10 28.10.2023
Группировка ХАМАС, вероятно, накопила ресурсы для ведения боев на несколько месяцев - СМИ
0
321
13:40 28.10.2023
Венгрия получила из России топливо для АЭС «Пакш» маршрутом через Болгарию и Румынию
0
329
13:20 28.10.2023
В Египте в автокатастрофе погибли сразу 30 человек
0
355
13:00 28.10.2023
МИД Великобритании: Абстрактные призывы к прекращению огня в Газе не помогут улучшить ситуацию
0
341
12:30 28.10.2023
Около 300 тыс абонентов по всей Украине остались без электричества из-за непогоды
0
330
11:45 28.10.2023
Вину за срыв соглашения по ископаемым в ЕК возложили на Вашингтон
0
368

Возврат к списку