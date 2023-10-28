Махмуд Аббас подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну - посол Нофаль

18:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинский лидер Махмуд Аббас высказывается за остановку боевых действий хотя бы на время и не исключает переговоров. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Могу сказать, что Махмуд Аббас подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну, открывать дороги для гуманитарной помощи. И потом можно, если все остановить хорошо, пойти на переговоры», — сказал он.