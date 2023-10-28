0
0
128
НОВОСТИ

Махмуд Аббас подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну - посол Нофаль

18:07 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинский лидер Махмуд Аббас высказывается за остановку боевых действий хотя бы на время и не исключает переговоров. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Могу сказать, что Махмуд Аббас подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну, открывать дороги для гуманитарной помощи. И потом можно, если все остановить хорошо, пойти на переговоры», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:20 28.10.2023
Эрдоган: Мы объявим Израиль военным преступником...
0
225
17:10 28.10.2023
Пентагон опроверг информацию об участии военных США в конфликте в Газе
0
218
16:30 28.10.2023
Министр обороны Израиля: Мы вступили в новую фазу войны…
0
227
15:10 28.10.2023
Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с США
0
371
14:35 28.10.2023
Широкомасштабная операция в Газе еще не началась – посол Александр Бен Цви
0
335
14:10 28.10.2023
Группировка ХАМАС, вероятно, накопила ресурсы для ведения боев на несколько месяцев - СМИ
0
387
13:40 28.10.2023
Венгрия получила из России топливо для АЭС «Пакш» маршрутом через Болгарию и Румынию
0
389
13:20 28.10.2023
В Египте в автокатастрофе погибли сразу 30 человек
0
412
13:00 28.10.2023
МИД Великобритании: Абстрактные призывы к прекращению огня в Газе не помогут улучшить ситуацию
0
390
12:30 28.10.2023
Около 300 тыс абонентов по всей Украине остались без электричества из-за непогоды
0
385

Возврат к списку